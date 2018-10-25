رئيس الوزراء الماليزي السابق يواجه 6 اتهامات جنائية جديدة

واجه رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، ستة اتهامات جنائية جديدة بخيانة الثقة، في محكمة بالعاصمة كوالالمبور.



ويواجه عبد الرزاق حاليا في فضحية فساد تتعلق بالاختلاس من صندوق استثماري حكومي عندما كان رئيسا للوزراء.



كما اتهم الأمين العام السابق للخزانة، إيروان سيرجار، والمدير العام السابق لمنظمة المخابرات الخارجية حسن عبد الحميد، ومثلا أمام المحكمة اليوم الخميس.



وفي بيان لها أمس الأربعاء، قالت اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد إنها حصلت على تصريح باستدعاء عبد الرزاق لاستجوابه في مقرها بشأن الاتهامات الجديدة.



ويواجه رئيس الوزراء السابق بالفعل 32 اتهاما منفصلا على خلفية فضيحة الاختلاس من الصندوق الحكومي، بما في ذلك تهمة غسل الأموال وإساءة استخدام السلطة والخيانة الجنائية للثقة.



وينفي عبد الرزاق الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يتضح ما إذا كانت الاتهامات الجديدة على صلة بالصندوق الحكومي.