كوريا الجنوبية تنفي رغبة «الشمال» في إلغاء تجميد أصول الشركات الجنوبية

نفت وزارة شئون الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن تكون كوريا الشمالية قد أعربت عن رغبتها في إلغاء تجميد أصول الشركات الكورية الجنوبية في منطقة جايسيونج الصناعية المشتركة، في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان للوزارة الكورية الجنوبية، إن المسؤولين في كوريا الجنوبية يجرون محادثات مع نظرائهم في كوريا الشمالية بشأن زيارة المنطقة الصناعية ومراجعة الأصول، بهدف حماية حقوق الملكية، وليس بهدف إعادة تشغيل المنطقة التي كانت كوريا الشمالية قد أغلقتها مع تدهور العلاقات بين شطري شبه الجزيرة الكورية قبل سنوات.