حماس تشيد بقرار الأردن استعادة أراضي الباقورة والغمر من إسرائيل

أشادت حركة "حماس" اليوم الخميس بقرار الأردن الأخير استعادة أراضي "الباقورة والغمر" من إسرائيل.

وقال بيان صادر عن حماس إنها "تثمن القرار الأردني استعادة أراضي (الباقورة والغمر)، ووقف تأجيرها للكيان الصهيوني (إسرائيل)".

وأضاف البيان: "نبارك للأردن قيادة وشعبا هذا القرار، ونسأل الله أن يجعل الأردن بلد أمن وأمان، ورخاء واستقرار وسائر بلاد المسلمين".

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني أعلن يوم الأحد الماضي أن بلاده أبلغت إسرائيل بأنها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر بعد أن كانت عمان وافقت في اتفاق السلام الموقع بين البلدين عام 1994 على إبقاء هذه الأراضي الحدودية لمدة 25 سنة تحت سيطرة إسرائيل.