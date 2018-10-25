فوز سهل لتشيلسي ولاتسيو يسقط مارسيليا بالدوري الأوروبي

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا سهلا 3 / 1 على ضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية عشر بدورالمجموعات من الدوري الأوروبي، التي شهدت فوز مول فيدي المجري 2 / صفر على مضيفه باوك سالونيك اليوناني.

وبات الفريق اللندني على بعد خطوات بسيطة من التأهل لدور الـ32، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة، فيما تساوت فرق باوك ومول فيدي وباتي بوريسوف في رصيد ثلاث نقاط.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن، لعب النجم الشاب روبن لوفتوس تشيك دور البطولة في المباراة، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لتشيلسي في الدقائق الثانية والثامنة و54، في حين أحرز أليكسي ريوس هدف الشرف لباتي بوريسوف في الدقيقة 79.

وسقط رينجرز الاسكتلندي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سبارتاك موسكو الروسي في المجموعة السابعة، فيما اكتسح فياريال الإسباني ضيفه رابيد فيينا النمساوي 5 / صفر.

واحتل رينجرز صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه فياريال، الذي يتساوي معه في الرصيد، فيما احتل رابيد فيينا المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل سبارتاك موسكو في المؤخرة برصيد نقطتين.

وأحكم آينتراخت فرانكفورت قبضته على صدارة المجموعة الثامنة، بفوزه 2 / صفر على ضيفه آبولون ليماسول القبرصي، في حين فاز لاتسيو الإيطالي 3 / 1 على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأصبح فرانكفورت على مشارف الصعود للدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط على القمة، فيما ارتفع رصيد لاتسيو إلى ست نقاط في المركز الثاني، واحتل مارسيليا وأبولون ليماسول المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة.

واقتنص جينك البلجيكي فوزا ثمينا 4 / 2 من مضيفه بشكتاش التركي في المجموعة التاسعة، التي شهدت تعادل ساريسبورج النرويجي 1 / 1 مع ضيفه مالمو السويدي.

وارتقى جينك إلى صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين أمام مالمو وساريسبورج، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وظل بشكتاش في المؤخرة بثلاث تقاط.

واشتعل صراع التأهل في المجموعة العاشرة، عقب فوز أشبيلية الإسباني 6 / صفر على ضيفه بلدية آكهيسار سبور التركي، فيما تغلب ستاندار لييج البلجيكي 2 / 1 على ضيفه كراسنودار الروسي.

ويتصدر أشبيلية المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة على كراسنودار وستاندارلييج المتساويين معه في الرصيد ذاته، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، واحتفظ بلدية آكهيسار بذيل الترتيب بلا نقاط.

لم يختلف الأمر كثيرا في المجموعة الحادية عشر، التي شهدت فوز دينامو كييف الأوكراني 2 / 1 على مضيفه رين الفرنسي، وتعادل يابلونك التشيكي مع ضيفه إف سي أستانا الكازاخي.

واحتل أستانا صدارة المجموعة بخمس نقاط، متفوقا على دينامو كييف، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، وتوقف رصيد رين عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام يابلونك، متذيل التريب.