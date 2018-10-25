الملك سلمان يطلع تيريزا ماي على إجراءات الرياض لكشف حقائق قضية خاشقجي

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وجهود تعزيز العلاقات في المجالات كافة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وذكرت الوكالة أن الملك سلمان أطلع رئيسة الوزراء البريطانية على الإجراءات التي اتخذتها المملكة والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك لكشف الحقائق حول ما تعرض له الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وشدد على أن "ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع".



من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها في أن يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات لكشف الحقائق بوضوح وشفافية وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم، حسب المصدر نفسه.