يونس المصري: إنشاء أول نادي طيران بالأقصر

أعلن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، عن إنشاء أول نادي طيران بمحافظة الأقصر؛ لتعريف أهالي المحافظة بأنشطة الرياضات الجوية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الطيار سامح حفني، رئيس سلطة الطيران المدني، نيابة عن "المصري" خلال حفل افتتاح فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لـ"FAI" فى دورته الـ 112، بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والتراث السعودية.

وشارك في الحفل ما يقرب من 50 شخصية هامة، و400 عضو من أكثر من 120 دولة أوروبية وعربية، في أحد فنادق مدينة الأقصر بعد غياب دام أكثر من 85 عامًا منذ استضافة مصر لهذا الاجتماع وتنظيمها لأول رالي عالمى للطيران عام 1933.

يأتي الاجتماع تحت رعاية وإشراف وزارة الطيران المدني، ممثلة فى نادي الطيران المصري، العضو العامل وممثل مصر بالاتحاد الدولى للرياضات الجوية FAI.