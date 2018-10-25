الترجي ينكر التأهل لمواجهة الأهلي بتواطؤ تحكيمي

علق الترجي التونسي، على بيان فريق أول أغسطس الأنجولي، بشأن الزامبي جاني سيكازوي، حكم مباراة الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الترجي بنتيجة 4 -2.

وكان الفريق الأنجولي قال في بيان رسمي أن حكم المباراة منح الترجي فوزًا غير مستحق ومنعهم من بلوغ نهائي البطولة القارية.

ونشر الترجي التونسي عبر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ثلاث حالات يرى النادي أنه تعرض للظلم التحكيمي ممن قبل الحكم الزامبي خلال هذه الحالات الثلاث.

أولى هذه الحالات كانت الهدف الأول للفريق الأنجولي والذي يقول الترجي أنه جاء من تسلل واضح، وأرفق الترجي صورة من قوانين تحديد حالة التسلل من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الحالة الثانية وهي ضربة الجزاء التي أثير حولها جدلا خلال الشوط الأول من المباراة، حيث وصفها النادي التونسي بأنها واضحة للغاية، حيث تعرض مهاجم الترجي للإعاقة من قبل حارس مرمى الفريق الأنجولي في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

الحالة الثالثة كانت في منتصف الملعب حيث يرى فريق باب سويقة التونسي أن اللاعب خوسيه جانجا كان يستحق الإنذار الثاني بعد تدخل قوي على أنيس البدري، مما كان يستدعي طرده.

وكانت وسائل إعلام أنجولية قد أشارت إلى تقدم فريق أول أغسطس بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ضد الحكم سيكازوي.