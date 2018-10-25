أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شكره للفنان الإماراتي، حسين الجسمي، على أعماله الفنية التي غنى فيها لمصر، وذلك بعد تقديمه عرضًا فنيًا أمام الرئيس، مساء الأربعاء، بمركز المنارة ضمن احتفالية وزارتي الشباب والرياضة والثقافة بالذكرى الـ45 لنصر أكتوبر.

وقال «السيسي»، موجهًا حديثه لـ«الجسمي»: «لم تسنح الفرصة لأشكرك، وكنت أنتظر الفرصة لرؤيتك وأقول لك كتر خيرك، وأحييك وأحيي دولة الإمارات من خلالك».

وفي التقرير التالي تستعرض «الشروق»، الأغاني التي غناها «الجسمي» لمصر.

«أجدع ناس»

ظهر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لأول مرة بأغنية مصرية، في الاحتفالية التي أقامتها إمارة دبي، احتفالًا بالمنتخب المصري الفائز بكأس الأمم الأفريقية عام 2008، ليغني أغنية «أجدع ناس».



«مبروك لمصر»

كانت المرة الثانية لظهور «الجسمي»، مرتبطة بكرة القدم والمنتخب المصري مرة أخرى، وذلك بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية عام 2010، ليغني «مبروك لمصر».

أوبريت «مصر أم الدنيا»

ظهر الجسيمي بـ3 أغنيات في هذا الأوبريت الذي أقيم في أكتوبر عام 2013 بمناسبة احتفالية القوات المسلحة بالذكرى الـ40 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهم:

سيادة المواطن ابن مصر

تسليك إيدينك

عزيزي الشاب المصري

«بشرة خير»

قبيل انتخابات الرئاسة المصرية عام 2014، أطلق «الجسمي»، أغنيته الشهيرة، «بشرة خير»، لتحفيز المصريين على التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

«رسمنالك»

في عام 2017، غنى «الجسمي»، هذه الأغنية بمناسبة الذكرى الـ44 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي تم الاحتفال بها في العاصمة الإدارية الجديدة.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى.

«مساء الخير»

مرة ثانية، غنى «الجسمي»، قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية، بأغنية «مساء الخير»، في مارس عام 2018.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى.

واليوم غني الفنان الإماراتي أغنية «متخافوش على مصر».

كما شارك «الجسمي»، في أوبريت بعنوان «هذه مصر»، شارك فيه عدد من النجوم الإماراتيين، وظهر عام 2013.