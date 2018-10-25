جريفيث: جولة مباحثات سلام جديدة تجمع فرقاء اليمن قبل نهاية العام

ــ باكستان تقترح الوساطة بين الحوثيين والتحالف العربى.. والمتمردون اليمنيون يعتقلون 20 صحفيا فى صنعاء

كشف المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدى الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين فى أوروبا قبل نهاية العام الحالى.

ورجح جريفيث خلال مقابلة مع قناة «العربية» السعودية، أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر المقبل، فى جنيف أو فيينا.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التى عقدت فى فيينا فى سبتمبر الماضى، قد فشلت بسبب امتناع الحوثى عن الحضور؛ حيث أعلن جريفيث فى 8 سبتمبر الماضى، انتهاء مباحثات جنيف إثر عدم حضور وفد الحوثيين، قائلا إنه أجرى مشاورات مثمرة مع الوفد الحكومى اليمنى.

وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع أطراف النزاع فى اليمن إلى طاولة المفاوضات، بحثا عن حل سياسى ينهى الحرب، لكن جهودها لم تحقق اختراقا حتى الآن.

فى سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، عزم بلاده على الوساطة بين الحوثيين والتحالف العربى بقيادة السعودية، مؤكدا سعى إسلام آباد لتوحيد صف الدول الإسلامية.

ونقل موقع قناة «جيوز نيوز» الباكستانية عن خان قوله: «نسعى جاهدين للعمل كوسيط لحل أزمة اليمن»، لافتا إلى أنه سيسعى إلى توحيد صف الدول المسلمة، فضلا عن لعب دور «الوسيط» فى حل نزاعاتها.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية فى حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، هشام شرف عبدالله ترحيب الجماعة بأى مبادرة تسهم فى إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أحدا لم يتواصل معهم بشأن تلك الوساطة، لافتا إلى أنهم سيتواصلون مع الجانب الباكستانى.

إلى ذلك، اعتقل المتمردين الحوثيين، 20 صحفيا فى صنعاء من بينهم نقيب الصحفيين الأسبق عبدالبارى طاهر، أثناء إقامتهم لندوة صحفية حول خطاب الكراهية فى الإعلام، وفقا لصحيفة «المشهد» اليمنى.