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ترامب: وسائل الإعلام مسؤولة عن حالة البيئة السياسية في الداخل

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 6:46 ص | آخر تحديث : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 6:46 ص
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر حاشد في ولاية ويسكونسن، إن وسائل الإعلام مسؤولة عن حالة البيئة السياسية في الداخل، وذلك بعد إرسال عبوات ناسفة بالبريد إلى مسؤولين سابقين.

وأضاف ترامب أن "وسائل الإعلام يقع على عاتقها مسؤولية تحديد نغمة مدنية ووقف العداء الذي لا نهاية له والاعتداءات والقصص السلبية دائما والكاذبة في كثير من الأحيان. يجب أن تفعل ذلك".

وقبل ذلك بلحظات، قال الرئيس للجمهور إنه "لا ينبغي لأحد أن يقارن المعارضين السياسيين بأشرار تاريخيين، وهو ما يحدث في أغلب الأحيان وكل الوقت. يجب أن يتوقف هذا".

وأضاف: "يجب ألا نُجمهر الأشخاص في الأماكن العامة أو ندمر الممتلكات العامة"، في إشارة على ما يبدو، إلى المحتجين الذين واجهوا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول ترشيح القاضي بارت كافانو للمحكمة العليا.

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