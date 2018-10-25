«العليا للحج»: فتح باب العمرة مبكرا يتيح الفرصة لجميع المستويات المادية

قال هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن مد فترة العمرة لتصل إلى 7 أشهر بدلًا من 3 أشهر، يتيح فرصة لجميع المستويات المادية أن يعتمروا في حدود قدراتهم المادية، نظرًا لتنفيذ هذه الرحلات في الموسم السياحي منخض التكاليف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن هذا المد أيضًا يساهم في التسهيل على شركات الطيران، مما يؤدي كذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة.



وتابع: «لما يبقى الموسم متكدس في 3 أشهر، غير لما الناس تسافر في 7 أشهر»، مستطردًا أنه في هذه الحالة لن تضطر شركات السياحة إلى اللجوء إلى عمل رحلات إضافية من الخارج، لذلك سيتجه إلى عرض أسعار أفضل.



كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قد قررت فتح باب العمرة مبكرا، بعد توصيات اللجنة العليا للحج في هذا الشأن.



