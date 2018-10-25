ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.إيه»، جينا هاسبل، استمعت -خلال زيارتها إلى تركيا- لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على اجتماعات هاسبل بتركيا -لم تسمه- قوله إن «التسجيلات الصوتية كانت مقنعة»، وقد تشكل مزيدًا من الضغط على واشنطن من أجل مساءلة السعودية عن مقتل «خاشقجي»، دون أن يوضح محتوى التسجيلات.

من جهته، قال المسؤول السابق في «سي آي.إيه»، بروس ريدل، إن «هذا يضع الكرة بقوة في ملعب واشنطن»، مضيفا: «لن يكون هناك المزيد من الضغط الآن من وسائل الإعلام فحسب، بل سيطلب الكونجرس من (هاسبل) أن تخبره بما سمعت بالضبط».

وامتنع متحدثون باسم «سي.آي.إيه»، والمخابرات التركية، عن التعليق على استماع «هاسبل» للتسجيل، وفقا لوكالة «رويترز».

وكانت السلطات الأمريكية قد بدأت أمس الأربعاء، معاقبة 21 مسؤولا سعوديا مشتبه بهم في القضية بإلغاء تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة حددت بعض المسئولين السعوديين الذين تعتقد أنهم ضالعون في قتل «خاشقجي»، مشيرا إلى أنهم يتبعون أجهزة المخابرات السعودية والديوان الملكي ووزارة الخارجية ووكالات أخرى، دون أن يذكر أسمائهم، وفقا لما نقلته محطة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية.

كما أشار إلى أن وزارة الخارجية ستعمل مع وزارة الخزانة لبحث فرض عقوبات على هؤلاء المتورطين بموجب قانون «ماجنيتسكي» للمساءلة العالمية حول انتهاك حقوق الإنسان.

ونفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، علمه بعملية قتل «خاشقجي»، التي وصفها بأنها «جريمة بشعة»، ووعد بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.