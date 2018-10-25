موجة من الطقس السيئ تضرب المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ المصحوب برياح شديدة على المدن الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لسقوط أمطار على محافظات الوجه البحري والدلتا خلال الأيام القادمة.

وقامت إدارة المرور في البحيرة بنشر الأكمنة والرادار لتخفيف السرعة بالطريق الدولي الساحلي والصحراوي.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن هناك متابعة لحظة بلحظة من غرفة العمليات بالديوان العام للتقلبات الجوية وسوء الطقس، والتشديد على روساء المدن بسرعة الانتقال لرفع أي إعاقة لحركة سير المواطنين في الشوارع.

وأشار «آمنة» إلى رفع درجة الاستعداد بشركتي الكهرباء والمياه، وتخفيض ضغط المياه في الشبكات العمومية عند الحاجة لذلك، كما وجّه مسئولي الري والصرف بضرورة متابعة مناسيب الترع والمصارف بصورة دقيقة على مدار الساعة.