شرطة نيويورك تستجيب لبلاغات حول «عبوة مشتبه بها» في مانهاتن

استجابت شرطة مدينة نيويورك لبلاغات عن «عبوة مشتبه بها» تم العثور عليها في مانهاتن، اليوم الخميس، وذلك في أعقاب إرسال عدد من الطرود المفخخة المشتبه بها إلى ساسة ديمقراطيين وإلى معارضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت شرطة نيويورك على «تويتر»: «من فضلكم تفادوا المنطقة وتوقعوا تواجدا شرطيا وتكدسا مروريا».

ولم يتضح ما إذا كان الحادث اليوم مرتبط بالعبوات المشتبه بها التي تم اعتراضها في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والمرسلة إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأسبق بيل كلينتون، والرئيس السابق باراك أوباما، وشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية وآخرين.

وأفادت شبكة «إن.بي.سي» الإخبارية، نقلا عن مسؤول محلي في السلطات التنفيذية، بأن العبوة المشتبه بها تم العثور عليها، اليوم الخميس، في موقع له صلة بالممثل الأمريكي روبرت دي نيرو.

ويملك الممثل مطعما في حي تريبيكا الراقي، حيث تم العثور على العبوة المشتبه بها، وقام بانتقاد ترامب قبل ذلك. وأظهرت صور بثها التليفزيون تواجدا مكثفا للشرطة في المنطقة.

وكان «دي نيرو» قد انتقد الرئيس عبر التليفزيون الوطني خلال حفل جوائز «توني أوردز» في يونيو. ورد «ترامب» بوصف الممثل، 75 عاما، بأنه «شخص ذا نسبة ذكاء منخفضة».