وزير الصحة الألماني: الأنفلونزا هي أحد الأمراض التي يتم الاستخفاف بها غالبا

دعا وزير الصحة الألماني، ينس شبان، للتطعيم ضد الأنفلونزا. وقال: «يعد ذلك بالتأكيد أحد الأمراض الموجودة التي يتم الاستخفاف بها غالبا».

وأشار «شبان» -لدى زيارته معهد «باول-إرليش» المعني باللقاحات والأدوية الطبية الحيوية في مدينة لانجن بولاية هيسن غربي ألمانيا- إلى أن الأنفلونزا سببت الموسم الماضي في ألمانيا وحدها نحو 9 ملايين زيارة لأطباء، وأدت إلى نحو 2000 حالة وفاة، لافتا إلى أن معدل التطعيم لايزال منخفضا للغاية. وأضاف أنه ذاته تلقى التطعيم قبل أسبوعين تقريبا.

ومن جانبه، قال رئيس المعهد، كلاوس تسيتهوتك، إن نهاية شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر القادم، تعد التوقيت المناسب لتلقي التطعيم.

ولا يتوقع وزير الصحة الألماني ولا رئيس المعهد حدوث مشكلات في توفير اللقاح مثلما حدث في الموسم الماضي.