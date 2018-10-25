قال الفنان أحمد العوضي، إنه في بداية مشواره الفني، كان يرفض الاشتراك في الأعمال الفنية التي وصفها بالغريبة وأطلق عليها «محدش يعرف بتطلع إمتى وتمشي إمتى»، ما أثر انزعاج زملائه وأصدقائه حينذاك لكونهم يريدون له الانتشار.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الأربعاء، أنه تحدى زملائه بتمثيل أول فيلم له في السينما مع الفنان أحمد السقا، وهو ما حدث بالفعل في الفيلم السينمائي «هروب اضطراري».



وتابع: «بعدما بدأت في التمثيل تلقيت عروضا للظهور في البرامج التليفزيونية لكنني كنت أرفض ذلك، وراهنت نفسي على الظهور مع الإعلامية منى الشاذلي، وكنت أعلم أن ذلك يتطلب مني الاجتهاد أكثر والنجاح بشكل أكبر، وذاك قد حدث»، مستطردًا: «وحاليًا أراهن نفسي على التمثيل مع الفنان العالمي سلفستر ستالون».



يذكر أن الفيلم السينمائي «هروب اضطراري»، تم إنتاجه في 2017، وهو من بطولة أحمد السقا، غادة عادل، أمير كرارة، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.





