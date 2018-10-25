الصين تؤكد استمرارها في تقديم المساعدات إلى كوبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة إلى كوبا وفقا لقدراتها، وأنها مستعدة لتقوية التعاون الشامل مع كوبا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس وزراء كوبا ريكاردو كابريساس، في العاصمة "بكين".

وقال وانغ إن الصين وكوبا صديقتان جيدتان، متوقعاً أن يحقق الشعب الكوبي إنجازات جديدة في تنمية البلاد تحت قيادة الحزب الكوبي الحاكم والحكومة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس وزراء كوبا "ريكاردو كابريساس"، إن بلاده ملتزمة بتنمية العلاقات مع الصين كصديقتين وشريكتين جيدتين، ومستعدة للمشاركة بشكل فعال في بناء الحزام والطريق.