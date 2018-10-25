قوات الأمن العراقية تعتقل ستة دواعش فى الموصل

اعتقلت القوات الأمنية العراقية ستة عناصر من عصابات تنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " إن شرطة نينوى ألقى القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين بقضايا إرهابية.

وأضاف أن ثلاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بـ"الأمنية لداعش" ويقومون بمصادرة دور المسيحيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية كذلك بينهم متهم كان مدربا في مراكز تدريب عناصر داعش الإرهابية ويعمل على تدريب ما يسمى أشبال الخرافة.

وأوضح انه تم القبض عليهم في مناطق أحياء وادي حجر والمشاهدة وحي المعلمين في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".