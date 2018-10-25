الصين وبلجيكا تطلقان خطا جديدا لقطارات البضائع

أطلقت الصين وبلجيكا خطًا جديدًا لقطارات البضائع يربط بين مدينتي "تشنغتشو" عاصمة مقاطعة "خنان" الصينية و"لييج" البلجيكية التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة البلجيكية "بروكسل".

ويعد خط "تشنغتشو- لييج" لقطارات البضائع ثالث خط من نوعه يربط بين مدن الدولتين، فيما تصل المسافة بين الوجهتين 11 ألف كيلومتر، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 12 يوما.

وكان أول خط من خطوط قطارات البضائع بين الصين وبلجيكا أطلق في يونيو من العام الماضي؛ ليربط مدينة "داتشينغ" الصينية بميناء "زيبروج"، يليه إطلاق الخط الثاني في مايو من العام الجاري؛ ليربط مدينة "تانغشان" بميناء "أنتويرب".