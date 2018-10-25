رئيس معادن السعودية: ندرس فرصا استثمارية في قطاع السلع بالمملكة المتحدة

قال دارين دايفيس، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "معادن" السعودية، إن الشركة تدرس فرصا للتوسع في قطاع السلع في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية واستحواذات أخرى حول العالم.

وأضاف دايفيس، في تصريحات على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، اليوم الخميس، أن خطط معادن تشمل خيارات أكثر في قطاع التنقيب في السعودية، إضافة إلى خطط لتوسيع قاعدة الأعمال في قطاعات الفوسفات والذهب والألمنيوم، وهدفها رفع جودة أعمالنا في المملكة.

وأكد أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية بشكل دقيق، حيث يتحتم على الشركة التروي في اتخاذ قرارات الاستثمار خاصة في المشاريع الخارجية، مشدداً على أن السعر يحدد للشركة القرار بين الاستثمار والاستحواذ.

وفي تعليقه على توقيع الشركة عقد إنشاء مصنع الأمونيا الثالث، قال دايفيس: "هذه الخطوة الأولى لمشروع أكبر بقيمة 24 مليار ريال على مدى السنوات السبع المقبلة، تعتبر هذه الاتفاقية المرحلة الأولى لمشروع الفوسفات وسيكون بقيمة تتجاوز مليار دولار، وتملك الشركة حالياً ما يقدر ب 1.7 مليار دولار من السيولة نستطيع بسهولة تمويل هذه المرحلة من مصادرنا الخاصة.

وأعلنت شركة التعدين العربية السعودي معادن، الاثنين الماضي، توقيعها عقد إنشاء مصنع الأمونيا الثالث مع شركة ديلم الصناعية المحدودة (OOK) وديلم السعودية المحدودة (IK) في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 3.35 مليار ريال سعودي، بما يعادل 892 مليون دولار.