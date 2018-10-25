العاهل الأردني يلغي زيارته للبحرين لمتابعة حادثة وفاة طلاب بسبب السيول

أعلن الديوان الملكي الأردني، إلغاء الملك عبدالله الثاني، زيارة إلى مملكة البحرين، كانت مقررة غدًا الجمعة، وذلك على خلفية سقوط ضحايا للسيول التي تجتاح منطقة البحر الميت.

وقال الديوان الملكي الأردني، عبر موقع «تويتر»، مساء الخميس، إن إلغاء الزيارة، يأتي لمتابعة الملك تداعيات «الحادث الأليم»، الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت وأودى بحياة عدد منهم، وإصابة آخرين.

وذكر التليفزيون الأردني، الدفاع المدني، أن عدد وفيات الحافلة المدرسية التي جرفتها السيول ارتفع إلى 18 شخصًا، وإصابة 34 آخرين بينهم رجال أمن أثناء مشاركتهم في عمليات الإنقاذ.

واستدعى الدفاع المدني، فرق غطس من البحرية الملكية وطائرات سلاح الجو؛ للمساعدة في عمليات البحث.

وأعلنت العاصمة الأردنية حالة الطوارئ، بسبب المنخفض الجوي والسيول التي تجتاج منطقة البحر الميت.