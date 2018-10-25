الملك سلمان لـ«بوتين»: مصممون على محاسبة المدانين في قتل «خاشقجي»

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أطلعه خلاله على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد الملك سلمان، تصميم الحكومة السعودية على محاسبة من تثبت إدانته في قتل «خاشقجي»، ومعاقبتهم بشكل رادع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

من جهته أعرب «بوتين»، عن ثقته في نزاهة الإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة، وفي شفافية التحقيقات الجارية حاليًا.

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن في بيان فجر السبت الماضي، نتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والتي أظهرت وفاته إثر مشاجرة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.