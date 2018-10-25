قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، إن أزمة البطاطس على وشك الانفراج، موضحًا أن سعر البطاطس انخفض إلى 10 جنيهات، بعد أن كان قد وصل إلى 14 جنيهًا.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل السعر إلى 8 جنيهات، لينخفض كذلك خلال أيام قليلة إلى 7 جنيهات، وربما سيقل إلى 5 جنيهات، لعدة أسباب أهمها بداية تحصيل إنتاج المحاصيل الجديدة.



وأوضح كذلك أن أجهزة الدولة التنفيذية باستخدام القانون، تضرب بيد من حديد، على الفاسدين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب، مستطردًا أن سبب هذه الأزمة الحالية، يقف وراءها عدد من المحتكرين في الأسواق.



وذكر أن هناك حوالي 6 أشخاص يحاولون اللعب في السوق باحتكار محصول البطاطس، متابعًا: «لكن إحنا قادرين نخلص عليهم بالقانون، هننزل بالضبطية القضائية، هنلاقي سلعة محتكرة، التموين هياخد البطاطس ويضخها في السوق».



