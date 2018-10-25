رئيس جامعة أسيوط يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، حرص إدارة الجامعة على مواصلة التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بما يهدف إلى تحقيق وتطوير الدور التوعوي والتثقيفي للجامعة داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، الدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة دولت الشعراوي مديرة برنامج السكان والتنمية، بحضور الدكتور عصام زناتي مدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة، وفاطمة دكروني المنسق العام لمركز تثقيف الأقران.

وأشاد رئيس الجامعة بدور الصندوق كشريك فاعل وحيوي لجامعة أسيوط في تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات من خلال اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتثقيف الشباب والعمل المشترك في مواجهة بعض المشكلات التنموية والمجتمعية المتعلقة بالصحة الإنجابية والزيادة السكانية.

وبدوره، قال الدكتور عصام زناتي ، إن جامعة أسيوط أكثر الأطراف نشاطاً في مجال القضايا الحقوقية والمجتمعية في صعيد مصر، وهو ما أنعكس أثره في التعاون المثمر بين الصندوق ومركز حقوق الإنسان بالجامعة الذي أثمرعن إنشاء وحدة لمناهضة التحرش والعنف والتي تُعد الأولى من نوعها في جامعات الصعيد.

وأضاف أن التعاون أثمر أيضا عن افتتاح أول مقر للمركز الوطني لشبكة تثقيف الأقران والإبداع وتنمية المهارات في مصر وأفريقيا "Y-Peer" والذي يضم 52 دولة والتابع لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة.

من جانبها ، استعرضت فاطمة دكرونى - خلال اللقاء - أهم الأنشطة التي تم تنفيذها في مركز تثقيف الأقران والتي ضمت 22 معسكرا في محافظات مختلفة لتوعية وتثقيف شباب الجامعات وطلاب المرحلة الثانوية بعدد من القضايا السكانية.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 6 ورش تثقيفية لفرق مسرحية تتناول مواجهة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ، كما تم تنفيذ معسكر وطني تحت عنوان " مساحتنا الآمنة " لتوعية الشباب بقضية التحرش وأنماطها وذلك بمشاركة 156 شابا من داخل مصر وخارجها.