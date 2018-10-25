لاتفيا تمنع توزيع الأكياس البلاستيكية مجانا وحظرها تماما بدءا من 2025

قرر البرلمان في لاتفيا، اليوم الخميس، إلزام المحلات ببيع الأكياس البلاستيكية اعتبارا من العام المقبل، بعد أن كانت توزع هذه الأكياس الضارة بالبيئة مجانا.

واستثنى البرلمان أكياس البلاستيك، التي تستخدم لأغراض التعقيم أو في حفظ الأغذية غير المغلفة سلفا، شريطة ألا يتجاوز سمك هذه الأكياس 15 مايكرومتر.

وتتضمن قرار البرلمان حظر هذه الأكياس أيضا اعتبارا من عام 2025، واستخدام عبوات من الورق والكرتون أو ألياف طبيعية أخرى ومواد قابلة للتحلل عضويا مكان هذه الأكياس.

ويسعى البرلمان من خلال هذه التعديلات التي أدخلت على قانون المعلبات إلى خفض أكياس البلاستيك والتقليل من استخدامها.

وبذلك سيضطر المتسوقون في لاتفيا لدفع ثمن أكياس البلاستيك السميكة ولكنهم لا يدفعون عادة ثمن الأكياس الرقيقة.

وفقا لمسح قامت به وزارة البيئة في لاتفيا، فإن حجم أكياس البلاستك التي بيعت أو وزعت مجانا في لاتفيا، العضو بالاتحاد الأوروبي والتي لا يزيد سكانها عن 2 مليون نسمة، بلغ 3.7 مليون طن عام 2017.