ارتفاع إيرادات «شنايدر إلكتريك» الفرنسية خلال الربع الثالث

أعلنت شركة أنظمة إدارة الطاقة الفرنسية «شنايدر إلكتريك»، اليوم الخميس، عن نمو إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8% سنويا إلى 6.38 مليار يورو.

وساهم كل من قطاعي الشركة في نمو الإيرادات، حيث زادت إيرادات قطاع «إنيرجي مانجمت» (إدارة الطاقة) بنسبة 7.5% إلى 4.85 مليار يورو خلال الربع الثالث، في حين زادت إيرادات «إنداستريال أوتوميشن» بنسبة 9.9% إلى 1.53 مليار يورو.

كما زادت إيرادات أنشطة الشركة الفرنسية في مختلف المناطق، مع أداء أقوى في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

وبالنسبة للعام الحالي ككل، رفعت الشركة الفرنسية توقعاتها للإيرادات على خلفية الأداء القوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتوقع استمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتتوقع الشركة نمو إيراداتها الأساسية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمعدل يتراوح بين 8% و9% وليس بما يتراوح بين 7% و9% وفقا للتقديرات السابقة. كما تستهدف الشركة نمو مبيعاتها الأساسية بنسبة 6% في حين كانت تقديراتها السابقة تتراوح بين 5 و6%.