السيسي يتوجه اليوم إلى الخرطوم لعقد قمة مع البشير

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى الخرطوم لعقد لقاء قمة مع الرئيس السوداني عمر البشير، في إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه من المقرر أن تتناول القمة المصرية - السودانية العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل.



وأضاف راضي أنه من المقرر أن تشهد أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التوقيع على حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات والرعاية الصحية والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم والإعلام والشباب والرياضة وغيرها من مجالات التعاون المشترك؛ الأمر الذي يمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين مصر والسودان و يجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.