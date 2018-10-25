«العفو الدولية»: على وزير الاقتصاد الألماني التطرق لـ«حقوق الإنسان في تركيا»

طالبت منظمة العفو الدولية، وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بالتطرق إلى وضع حقوق الإنسان في تركيا، أثناء زيارته لتركيا التي تستمر يومين اعتبارا من اليوم الخميس.

وقالت يانينه أولمانسيك، الخبيرة بالقسم الألماني للمنظمة في الشؤون التركية: «إذا أرادت تركيا بداية جديدة في العلاقات بين الدول فلن يكون ذلك ممكنا إلا من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان».

وأضافت «أولمانسيك»، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «أن وضع حقوق الإنسان في تركيا مأسوي، حيث إن هناك تعاملا صريحا ضد المجتمع المدني المستقل».

وتابعت «أولمانسيك»: «لدينا مطلب واضح وهو أن يستغل الوزير ألتماير رحلته للتطرق بشكل صريح وجلي لوضع حقوق الإنسان في تركيا وألا يكون ذلك خلف الأبواب المغلقة فقط، لابد أن يكون لذلك أولوية».

وشددت «أولمانسيك» على ضرورة ألا يقتصر ألتماير على مناصرة المواطنين الألمان المعتقلين في تركيا بل جميع الحقوقيين والصحفيين وجميع الآخرين الذين يقبعون في السجون التركية بتهم واهية.

ومن المقرر أن يلتقي «ألتماير» -خلال الزيارة- وزير المالية التركي بيرات البيرق، ووزراء التجارة والطاقة والصناعة.

وينتظر أن يحتل تعزيز العلاقات بشأن الطاقة صدارة مباحثات الوزير الألماني في تركيا. ويرافق «ألتماير» وفد اقتصادي كبير. ومن المقرر أن يتحدث الوزير الألماني -خلال زيارته- مع ممثلي المجتمع المدني التركي.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة من التوتر شابت العلاقات التركية الألمانية، والتي من المفترض أنها عادت الآن إلى مسار التطبيع بعد زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين الشهر الماضي.