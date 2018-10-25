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طالب أسترالي يهاجم 8 من زملاءه بـ«سرنجة»

سيدني - د ب أ:
نشر فى : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:33 ص | آخر تحديث : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:33 ص

نقل 8 طلاب بمدرسة ثانوية في أستراليا إلى مستشفى لإجراء تحليل للدم، بعد أن تعرضوا لعملية وخز بسرنجة «حقنة» التقطها زميل لهم من موقف للحافلات، حسبما ذكرت السلطات في نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان، إنها تم إبلاغها بأن الطالب قام بذلك على سبيل المزاح مع زملائه.

وتعرض 8 طلاب لوخز بالسرنجة وخضعوا لتحليل دم للتأكد مما إذا كانوا أصيبوا بعدوى ما.

وقال مسؤولون بهيئة الإسعاف لمحطة «إيه بي سي»، إن الطالب التقط الحقنة من محطة للحافلات في بلومبتون. وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.


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