الاتحاد الأوروبي يصدر أكثر من 3 ملايين تصريح إقامة جديد في عام 2017

ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصدرت في العام الماضي، 3.1 مليون تصريح إقامة للوافدين الجدد من خارج الكتلة الأوروبية.

ويمثل الرقم زيادة نسبتها 4% عن عام 2016، وقد أصدرت بولندا العدد الأكبر من التصاريح، حيث بلغت نسبتها 22%، تليها ألمانيا بنسبة 17% وبريطانيا بنسبة 16%.

وكان هناك اختلاف واسع بين الدول الأعضاء من حيث الغرض من الإقامة، وكانت الأسباب المتعلقة بالتوظيف هي الأكثر شيوعا في 11 دولة في الاتحاد الاوروبي، على رأسها بولندا، بينما تصدرت بريطانيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث إصدار التصاريح لأسباب متعلقة بالتعليم.

وعلى النقيض، تم إصدار نصف التصاريح أو أكثر في دول اليونان وإسبانيا وإيطاليا، لأسباب تتعلق بلم شمل الأسرة.

وفي الوقت نفسه، تلقت ألمانيا واحدة من أكبر حصص التصاريح الصادرة "لأسباب أخرى"، غطى معظمها وضع اللاجئين وحمايتهم، وكانت ألمانيا استقبلت أكثر من مليون لاجئ في عام 2015.