عمل فني بريشة الذكاء الاصطناعي يحصد أكثر من 400 ألف دولار في مزاد

أعلنت صالة مزادات، اليوم الخميس، بيعها عملاً فنيًا بتصميم متتالية خوارزمية مقابل 432 ألف و500 دولار.

ووفقًا لصالة مزادات كريستي في نيويورك، تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها بيع قطعة فنية مصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مزاد.

وكان السعر أعلى كثيرًا من السعر المبدئي الذي يتراوح تقديريًا، من بين 7 إلى 10 آلاف دولار؛ لما يصفه البائع بالمزاد بأنه لوحة "لرجل نبيل بدين، ربما يكون فرنسيًا"، يبدو أنه رجل دين مسيحي بالنظر إلى زيه.

ورفع خمسة مزايدين ثمن "بورتريه إدموند بيلامي"، وهو جزء من مجموعة من صور عائلة بيلامي الخيالية.