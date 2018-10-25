رئيس الوزراء العراقي الجديد يتسلم مهام منصبه

جرت، اليوم الخميس، مراسم تسليم وتسلم بين رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي؛ ليباشر عبدالمهدي مهامه للسنوات الأربع المقبلة.

كما جرت مراسم تسلم الحقائب الوزارية لـ14 وزيرا، بحضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، خلال مراسم التسليم والتسلم: «نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب وقدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد زمنية واضحة، وسنعمل على تنفيذه وإن هدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته».

وأضاف: «علينا جميعا التعاون والعمل يدا بيد من أجل حاضرنا ومستقبلنا، حيث إن أمامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا».

وأعلن «عبدالمهدي» عن أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم أول اجتماع للحكومة الجديدة للبدء بالعمل وتحديد الأولويات والتوجيه بالالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذه في أوقاته المحددة.

من جانبه، قال حيدر العبادي: «في مثل هذه الأيام من عام 2014 كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في أيام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة داعش الإرهابية على مساحات واسعة من العراق، وكانت بغداد تحت تهديد داعش وتحت القصف وكذلك باقي المحافظات والمدن المقدسة، وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق على حافة التقسيم».

وأضاف: «نسأل الله أن نكون قد أدينا الأمانة بكل ما نستطيع رغم أن الظرف الاقتصادي كان صعبا في ظل انهيار أسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق، وأن مدن العراق اليوم آمنة، وأن ملايين النازحين قد عادوا لمدنهم المحررة، وأصبحت لدينا قوات أمنية وجيش وطني».

من جانب آخر، عبر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم عن الأمل في أن تكون الكابينة الحكومية المنتخبة فاتحةَ خير على عهد زاخر بالإنجاز والعملِ الدؤوب لإنصاف أبناء الشعب العراقيّ من خلالِ تحقيق تطلعاته المشروعة.

وأعرب «الحكيم»، في بيان صحفي، عن تمنياته لحكومةِ عادل عبدالمهدي من أجل تنفيذ برنامجِها بدقة، مؤكدا على دعمه للحكومةِ المنتخبة.

وعلى صعيد متصل، أعرب الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم، في بيان صحفي، عن أمله في أن تتجاوز الحكومة الجديدة الاختناقات مع إقليم كردستان العراق.

وقال «معصوم»: «أتمنى لكم التوفيق بتعزيز وتطوير آفاق التفاهم المشترك بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان لتخطي الاختناقات السياسية والاقتصادية التي شهدتها السنوات السابقة».

ودعا «معصوم» كافة القوى والأحزاب السياسية لدعم الحكومة الجديدة ومؤازرتها من أجل ضمان تطبيق برنامجها على النحو الأفضل.

وكان البرلمان العراقي قد أعطى الثقة إلى رئيس الوزراء الجديد المكلف عادل عبدالمهدي وكابينته الوزارية التي تضم 18 وزارة من أصل 22، فيما ينتظر أن تستكمل باقي الحقائب في 6 من الشهر المقبل لمعالجة أخطاء رافقت التصويت.