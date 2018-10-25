تقرير - صلاح أسرع لاعب في ليفربول يصل إلى 50 هدفا

واصل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح أرقامه المميزة مع فريق ليفربول الإنجليزي، حيث حقق بهدفيه أمس في مرمى النجم الأحمر الصربي بالجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، رقمًا قياسيًا جديدًا باعتباره أسرع لاعب في تاريخ الليفر يصل إلى 50 هدفًا بالقميص الأحمر.

ونجح صلاح في إحراز هدفين في فوز فريقه برباعية نظيفة ضمن دوري أبطال أوروبا على النجم الأحمر الصربي، ليكمل الـ 50 هدفًا بقميص "الريدز"، وما زاد من أهمية هذين الهدفين هو أنهما جعلاه أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في ليفربول خلال 65 مباراة فقط.

ونشر حساب ليفربول الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سجل اللاعبين الذين وصلوا لـ 50 هدفًا في عدد المباريات التي احتاجوها لتحقيق هذا الرقم المميز، وجاء صلاح على رأس القائمة التي جاءت كالآتي:

محمد صلاح 50 هدفًا من 65 مشاركة، يليه ألبرت ستابنز 50 هدفًا من 77 مشاركة، ثم رودجر هانت 50 هدفًا من 79 مشاركة، وجورج آلان 50 هدفًا من 81 مشاركة، ثم جاك باركنسون 50 هدفًا من 81 مشاركة، وأيضًا سام رايبولد 50 هدفًا من 81 مشاركة، وأخيرًا فيرناندو توريس 50 هدفًا من 84 مشاركة. (اقرأ أيضًا)

يذكر أن صلاح عاد مرة أخرى للتهديف المستمر مع الريدز بعد فترة من الصيام التهديفي، دامت لـ 3 مباريات متتالية وهو ما لم نعتاد عليه مع الفرعون خلال الموسم الماضي الذي تألق خلاله بشكل لافت للنظر، وأحرز ألقاب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا وواحد من الثلاثة الأفضل على مستوى أوروبا والعالم.