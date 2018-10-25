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رئيس وزراء اليابان يبدأ اليوم زيارة للصين تستمر 3 أيام

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
طوكيو/بكين - د ب أ
نشر فى : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 7:49 ص | آخر تحديث : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 7:49 ص
يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، زيارة تستمر ثلاثة أيام للصين، في أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس وزراء ياباني منذ سبع سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي آبي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لدى وصوله ويعقد محادثات مع الرئيس شي جين بينج غدا الجمعة، في الوقت الذي يقترب فيه الخصمان التاريخيان من بعضهما البعض تحت ضغط من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش آبي وشي مختلف القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وتأتي زيارة آبي في وقت تنخرط فيه الصين في حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.

كما تتعرض اليابان لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية والسيارات في محاولة لخفض العجز التجاري المزمن في الولايات المتحدة.

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