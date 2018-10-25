صورة لطفل عابس، وفطيرة بيتزا ومقاعد فارغة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب قصتها المؤثرة التي أثارت تعاطف العامة وبعض المشاهير.

ونشرت أم أميركية صورة لطفلها تيدي مازيني، وهو يبدو عليه الحزن، حين تخلف 32 من زملائه في المدرسة، من حضور حفل عيد ميلاده السادس، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وظهر تيدي، الذي يقطن بمدينة توسون بولاية أريزونا الأميركية، في الصورة حزينا وجالسا على طاولة طويلة بمطعم للبيتزا، وظهرت صحون عيد الميلاد موزعة على الطاولة، ولكن المقاعد جميعها خاوية.

ونشرت سيل مازيني، والدة تيدي، الصورة «الحزينة» على موقع فيسبوك وكتبت: «البعض اعتذر عن الحضور، ولكن الجميع لم يحضر. لن أقيم حفلات عيد الميلاد بعد الآن».

وانتشرت الصورة بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تلبث أن لاقت بعض ردود الأفعال من المشاهير.

وقرر فريق فينكس صنز الذي ينافس بالدوري الأميركي لكرة السلة، دعوة تيدي لحضور مباراة لهم في الدوري، احتفالا بعيد ميلاده.

كما أرسل منتج الأغاني الشهير «دي جي خالد» بتمنياته للطفل الصغير بعيد ميلاد سعيد على موقع إنستغرام، حيث كتب في منشور: «كل عام وأنت بخير أيها الملك تيدي».

وعلى الرغم من ردود الفعل المتعاطفة، أكدت والدة الطفل أنها نادمة أشد الندم على نشرها الصورة، وتعريض ابنها لهذه الشهرة "غير المرغوبة" بهذا العمر الصغير.