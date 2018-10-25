الخميس 25 أكتوبر 2018 1:15 م القاهرة القاهرة 26.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

النائب العام السعودي: تركيا أبلغتنا بأن المشتبه بهم في قضية «خاشقجي» خططوا للعملية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 12:39 م | آخر تحديث : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 12:50 م

قال النائب العام السعودي، إن المشتبه بهم في قضية مقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة، وذلك حسبما ذكره «التليفزيون السعودي»، بناء على معلومات وردت الرياض من الجانب التركي، وذلك في خبر عاجل، اليوم الخميس.

وأضاف بيان النيابة: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة".

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في كلمة ألقاها أمس الأول الثلاثاء، أن حادث مقتل «خاشقجي» لم يكن عفويًا بل كان مدبرًا، مطالبًا السلطات السعودية بالكشف عن أسباب وصول فريق سعودي إلى إسطنبول قبل وقوع الحادث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك