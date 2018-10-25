النائب العام السعودي: تركيا أبلغتنا بأن المشتبه بهم في قضية «خاشقجي» خططوا للعملية

قال النائب العام السعودي، إن المشتبه بهم في قضية مقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة، وذلك حسبما ذكره «التليفزيون السعودي»، بناء على معلومات وردت الرياض من الجانب التركي، وذلك في خبر عاجل، اليوم الخميس.

وأضاف بيان النيابة: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة".

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في كلمة ألقاها أمس الأول الثلاثاء، أن حادث مقتل «خاشقجي» لم يكن عفويًا بل كان مدبرًا، مطالبًا السلطات السعودية بالكشف عن أسباب وصول فريق سعودي إلى إسطنبول قبل وقوع الحادث.