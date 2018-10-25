الإسكندرية: فحص أكثر من 37 ألف شخص ضمن «100 مليون صحة»

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه تم زيادة عدد الوحدات المتنقلة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" ، لتصل إلى ١٨ وحدة متنقلة بدلًا من ١٣ وحدة، بالمناطق النائية في المحافظة.

وقال "قنصوه" إنه تم طرح ٤٠٠ نقطة ثابتة في الشوارع مشاركة بمبادرة الكشف عّن فيروس سي والأمراض غير السارية ، والتي بدأت في محافظة الإسكندرية مطلع أكتوبر الجاري وتستمر حتى ٣٠ نوفمبر المقبل.

على الصعيد ذاته كشفت محافظة الإسكندرية أن عدد ٣٧٧٧٦ شخص قد ترددوا أمس الأربعاء، على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" على مستوي المحافظة، منهم ٨١٨٣ شخصًا في المنتزه، و٣٥٩٦ شخصًا في العجمي، و٣٥٣١ شخصًا في العامرية، و١٣٩٤ شخصًا في برج العرب.

وناشد المحافظ مواطني المحافظة بالمشاركة فى المبادرة، والتوجه إلى أقرب نقطة مسح لمقر سكنهم أو عملهم؛ للاطمئنان على صحتهم، موضحًا أنه سيتم تقديم التحاليل والعلاج للمصابين كاملًا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة.