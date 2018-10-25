ضبط شخص استولى على 14 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين، والاستيلاء منهما على 14 مليون جنيه مقابل تخصيص حصص عقارية شائعة لا يملك حق بيعها.

تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من «ق.ع» شريك متضامن بشركة مقاولات، ضد «أ.أ» 55 عاما؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على 9 ملايين جنيه؛ كمقدم من إجمالي 35 مليون جنيه مقابل شراء حصة عقارية، ومشاركته على حصة عقارية أخرى بأحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل، إلا أنه اكتشف سابقة قيامه ببيع حصص عقارية لآخرين.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة الواقعة وقيام المتحري عنه بتحرير عقد بيع ومشاركة فيما بينه وبين الشاكي على العقار المُشار إليه، وأضافت التحريات بوجود رهن على قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا بذات العقار منذ عام 2002 لصالح أحد البنوك.

كما تبين قيام المتحري عنه ببيع حصص عقارية شائعة للعديد من الأشخاص أكثر مما يمتلك وتحرير عقود بيع لهم والاستيلاء على أموالهم، والتي بلغ إجماليها 14 مليون جنيه، إلا أنه لم يف بوعده المزعوم وتهرب من رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم بدون وجه حق.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.