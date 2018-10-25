رئيس جامعة العريش: 10 آلاف طالب وطالبة بدأوا الدراسة في الأسبوع الماضي

• والدراسة والحياة منتظمة وتسير بشكل طبيعي داخل وخارج الجامعة

أكد الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء فرع العريش، عودة الجامعة لاستئناف نشاطها الدراسي في الأسبوع الثاني من الدراسة، موضحًا أن دور التعليم الجامعي في قيادة حركة التنمية داخل وخارج المنظومة التعليمية.

وأضاف «البلك» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صوت الناس»، المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن هناك 10 آلاف طالب وطالبة بدأوا الدراسة منذ الأسبوع الماضي، والحياة تسير بشكل طبيعي داخل وخارج الجامعة، متابعًا: «اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ سيناء تفقد الجامعة اليوم ولمس على الطبيعة نتائج إيجابية جدًا أسعدتنا جميعًا».

ومن جانبه قال الدكتور أسامة راتب، نائب رئيس جامعة سيناء فرع العريش، في تصريحات للفضائية نفسها، إن الدراسة منتظمة في الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي، معقبًا: «استقبلت الجامعة الطلاب الجدد في الأسبوع الأول، وانتظمت الدراسة من يوم 20 لجميع طلاب الجامعة، وزيارة محافظ شمال سيناء لاقت ترحيبًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب».

وتفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جامعة سيناء وعددًا من مدارس العريش؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وحسن سيرها.