الخميس 25 أكتوبر 2018 7:04 م القاهرة القاهرة 26.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

ضبط 24 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء

مصطفى عطية
نشر فى : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 6:52 م | آخر تحديث : الخميس 25 أكتوبر 2018 - 6:52 م

تمكنت مديرية أمن الشرقية في حملة تموينية مكبرة بالشرقية، اليوم الخميس، من ضبط 3 قضايا تجميع أرز شعير لبيعه بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 24 طن.

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الشرقية حملة تموينية مكبرة بنطاق المحافظة أسفرت عن ضبط 9.150 طن أرز شعير محملة على إحدى سيارات النقل بدائرة مركز شرطة منيا القمح ويقودها "محمود"، 42 عاما بقصد تخزينها وبيعها بالسوق السوداء، وكذلك ضبط 10 طن أرز شعير بمخزن حبوب بدون ترخيص ملك "السيد" 48 عاما ويعمل تاجر حبوب وذلك بقصد تجميعها وبيعها بالسوق السوداء كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 5 طن أرز شعير في مخزن بدون ترخيص بمدينة فاقوس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك