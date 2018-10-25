سفير السودان في مصر: لقاء السيسي مع البشير حمل أخبارا سارة لشعبي البلدين

قال سفير السودان في مصر، عبد الحليم عبد المحمود، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السوداني عمر البشير، قد حمل أخبارًا سارة لشعبي البلدين، في ظل الحضور غير المسبوق من الوزراء المصريين في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ للتشاور حول سبل تأكيد العلاقات التاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الخميس، أن اليوم كان حافلًا بالإنجازات على كافة المستويات، فقد تم توقيع حوالي 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا، إلى جانب التوقيع على بيان مشترك حمل تطابق رؤى البلدين، لتعزيز العلاقات في شتى المجالات.

وأوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أتاحت فرصة للتباحث مع الرئيس عمر البشير حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في الجوار العربي والإفريقي، فيما يتعلق بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وذكر أن العلاقة بين السودان ومصر قد انتقلت من مرحلة العواطف والحديث عن أزلية العلاقات، إلى مرحلة جديدة، تركز على المصالح التي من شأنها أن تنفع شعبي البلدين على أرض الواقع، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والذي يعتبر مشروعًا مهمًا بكل المقاييس.

وتابع: «الكهرباء هي عماد الاقتصاد والطاقة والتنمية في السودان»، لافتًا كذلك إلى عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي من أبرزها اتفاقية ربط السكة الحديد، والتي ستسهل من حركة البضائع والأفراد من البلدين.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.