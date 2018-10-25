7 نصائح تؤهلك للولادة الطبيعية بشكل أسهل

ازدادت في السنوات الأخيرة نسب ومعدلات الولادة القيصرية، لتصل نسبة الولادات القيصرية إلى 63 % في مصر.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد حذر الأطباء، من أن معدل "الولادات القيصرية" ازداد بشكل وبائي، وأصبح يمثل جرس إنذار لا بد من الالتفات إليه.

فالولادة القيصرية يجب ألا تحدث إلا فى حالات طبية ضرورية للغاية مثل تعرض الطفل للاختناق أو تعرّض الأم لنزيف قبل الولادة، وحينها يكون التدخل الجراحي مهماً لسلامة الأم والطفل.

يقول الدكتور هشام الشاعر استشاري أمراض النساء والتوليد، إن أروع ما تقدمه المرأة لنفسها هي وعيها وإصرارها على الولادة الطبيعية لتحمى نفسها وجنينها من الكثير من مضاعفات الولادة القيصرية.

ولتشجيع الحوامل على الولادة بشكل طبيعي، تستعرض "الشروق" أهم النصاح التي تساعد الأمهات الحوامل على الولادة الطبيعية، من خلال حوارنا مع الدكتور هشام الشاعر استشاري النساء والتوليد..

1- يجب المحافظة على صحة ورشاقة جسم الحامل خلال شهور الحمل حيث أن هذا يساعد على تحمل الأم الولادة الطبيعية.

2- الاهتمام بممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل مثل المشي والسباحة وغيرها، فالرياضة تساعد على مرونة وتقوية عضلات وأربطة منطقة الحوض مما يساعد كثيرا على الولادة الطبيعية، لذا ننصح دائما الحوامل بالمشي من ٣٠ دقيقة إلى ساعة يوميا في الشهر التاسع فهذا يساعد على ارتخاء عضلات الحوض والقدم.

3- تناول الكثير من الماء، فالماء يعمل على تروية الأنسجة ويجدد الدورة الدموية ويقلل الوجع ويزيد من قدرة الحامل على التحمل.

4- الإكثار من الجلوس في وضع "القرفصاء" فإنه يساعد على تقوية أربطة وعضلات الحوض ويعمل على توسيع عنق الرحم.

5- الإكثار من الاستحمام والجلوس فى الماء الدافئ حيث أن كل هذا يقلل من التوتر كثيرا ويساعد على الاسترخاء ويساعد على تجديد الدورة الدموية وهذا يساعد كثيرا في تسهيل الولادة الطبيعية.

6- الاهتمام بتناول بعض الأغذية والمشروبات التى تمد جسم الأم بالطاقة الكافية لتساعدها على تحمل مجهود الولادة الطبيعية.

من ضمن هذه الأطعمة الأناناس الذي يساعد على تليين عنق الرحم لاحتوائه على مادة "البروملين"، كما أنصح في بداية الشهر التاسع من كثرة تناول القرفة والزنجبيل لما لهم من تأثير على تسهيل الولادة الطبيعيية ولكن بعد استشارة الطبيب المعالج أولا.

6- ننصح كثيرًا بعمل بعض تمارين التنفس التى تساعد على التخلص من التوتر و تساعد كثيرا في تحمل الأم الولادة.

7- الاهتمام والمساندة النفسية والعاطفية من الأسرة وخصوصا الزوج يساعد الزوجة كثيرا في تحمل الولادة ويقلل كثيرا من التوتر والضغط العصبى والنفسي من خلال إفراز هرمون "الأوكسيتوسين" وهو هرمون يطلقه مخ الإنسان عن طريق الغدة النخامية إلى مجرى الدم، يحفز انقباضات بالرحم ويساهم بشكل كبير في تسهيل الولادة بصورة طبيعية.