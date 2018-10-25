سفير برلين بأنقرة: تركيا شريك اقتصادي مهم لألمانيا وعموم أوروبا

صرح السفير الألماني في أنقرة، مارتين إردمان، بأن تركيا تؤدي دوراً مكملا للقارة الأوروبية وأنها شريك اقتصادي مهم لألمانيا وعموم أوروبا.

وقال في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، نشرتها اليوم الخميس، بالتزامن مع زيارة سيبدأها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم لتركيا، إن تركيا تحتل موقعا مهما للغاية، سواء من حيث الإنتاج والقيمة المضافة، أو من حيث العلاقات الاقتصادية.

وأفاد بأن ألتماير سيزور تركيا رفقة وفد يضم نحو مئة رجل أعمال، بينهم شخصيات من كبار الإداريين في أهم 35 شركة ألمانية، مشيراً إلى ضرورة أن يتم اعتبار الزيارة خطوة مهمة في سبيل تجاوز المشاكل الاقتصادية الحالية بين البلدين.

وأضاف أن نحو 7200 شركة برأسمال ألماني، تنشط في تركيا، في حين يبلغ عدد الشركات التركية في ألمانيا حوالي 90 ألفاً.

وقال إن "ألمانيا وتركيا تتخذان الموقف نفسه إزاء استثمارات الطاقة بالمستقبل، إذ تمتلكان احتياطيا قليلاً من النفط والغاز، ومصادر غنية من الفحم، ولذلك فإن مستقبل كلا البلدين يكمن في الطاقة المتجددة".

وأشار إردمان إلى أن تركيا تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وأنها أظهرت تطوراً فعالاً في أسواق الطاقة خلال السنوات الأخيرة.

واستطرد أن المستثمرين الألمان بمجال الطاقة يتمتعون بعلاقات شراكة كبيرة مع نظرائهم الأتراك، ما يجعل حصة التعاون في مجال الطاقة تحتل دوراً مهما للغاية في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير الألماني أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا يشهدا نمواً مستمراً عاماً بعد عام، إذ وصل إلى37 مليار يورو سنوياً، مشيراً إلى أن العام الجاري يتمتع بأهمية خاصة بسبب ازدياد الصادرات التركية إلى ألمانيا بشكل كبير.