مدبولي: وجود 44 شركة أمريكية في مصر فرصة لدفع العلاقات بين البلدين

أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان، أن وجود 44 شركة امريكية على أرض مصر، فرصة واعدة، وقاعدة لضخ استثمارات مشتركة بين البلدين، ودفع العلاقات المصرية الامريكية.

ودعا مدبولى خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم، الوفد الامريكى للاستثمار بالمنطقة الأقتصادية لمحور قناة السويس، باعتبارها من المناطق الواعدة للاستثمار، لافتا إلى أن المنطقة تضم مجموعة من المشروعات الجديدة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الاتجاه نحو عقد اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خطوة هامة يجب اتخاذها لزيادة عملية التبادل التجاري.

واستطرد: "هناك العديد من التحديات الصعبة التى يواجهها الاقتصاد المصري، إلا أن لدينا الإرادة للتغلب عليها والوصول بالاقتصاد المصرى إلى القمة، ليصبح من أكبر الاقتصاديات، ووضعه على الخريطة الاستثمارية العالمية، ونأمل في تعاون الجانب الامريكى بنقل خبراتة المختلفة".

ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك تجارى أساسي فى التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، واللقاء اليوم مع الوفد الامريكى، بما يضم من ممثلى الحكومة الأمريكية، وشركات القطاع الخاص خير دليل على ذلك.

وقال إن الولايات المتحدة الامريكية هى ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يصل حجم التبادل التجارى إلى 5.2 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرى 9.9 مليار دولار بنهاية يونية 2018، وهو ما يمثل 19.8% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا، و14.2% من الاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط.

وأكد أن مصر استقبلت 1.6 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الفترة من الربع الأول والربع الثالث 2018، وأن الحكومة المصرية تعمل على تحسبن مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التحدى الأساسى أمام الاستثمار هو البيروقراطية، قائلاً: "نعترف بذلك ونعمل على حل هذه المشكلة، وخلال عامين سيكون هناك نظام الكترونى في اغلب المعاملات الحكومية، للقضاء على البيروقراطية وجذب الاستثمارات".