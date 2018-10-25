السعودية وروسيا تمددان اتفاقا لاستقرار سوق النفط

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا اتفقتا على تمديد تنسيقهما للمحافظة على استقرار سوق النفط.

وقال الفالح - خلال مؤتمر الرياض للاستثمار اليوم الخميس والذي أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - "إن السعودية وروسيا تستطيعان التدخل المشترك وقيادة الدول المنتجة الأخرى للحفاظ على الأسواق من عدم الخروج من نطاق التوازن".

وأضاف "أن الحاجة قد تدعو إلى التدخل لتقليص مخزونات النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أن التدخل قد يصبح ضروريا لإعادة الاستقرار الذي تحقق بعد عناء خلال السنة ونصف السنة الأخيرة.

وكانت دول من داخل وخارج (أوبك) بقيادة روسيا والسعودية قد أبرمت نهاية 2016 اتفاقا لخفض الإنتاج، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع 2017، وتقرر تمديده إلى نهاية 2018.