البرلمان العراقي يرفع جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدي إلى 6 نوفمبر

رفع مجلس النواب العراقي الجلسة الخاصة بالتصويت على التشكيل الوزاري الجديد برئاسة عادل عبد المهدي، بهدف منحه الثقة إلى السادس من نوفمبر المقبل.



ونقلت قناة «السومرية نيوز» عن مصدر برلماني لم تكشف عن اسمه أن "رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة المجلس بعد التصويت على 14 وزيرا".



وبدأت مساء الأربعاء، جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة عبد المهدي بحضور 260 نائبا من أصل نواب البرلمان (329 نائبا).



وحضر وقائع الجلسة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين في العراق.