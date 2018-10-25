أعلنت وزارة الأوقاف، أن نسبة النجاح للأئمة الذين دخلوا امتحان المرحلة الأولى من السنة التمهيدية الأولى من الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية وعددهم 90 إمامًا بلغت 100%، وحصل 29 منهم على تقدير إمتياز، و51 على تقدير جيد جدًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه شجيعًا على مواصلة البحث العلمي والتطور المستمر للارتقاءِ بمستوى الأئمة يقوم الوزير محمد مختار جمعة بتكريم 16 من أوائل الناجحين في السنة التمهيدية الأولى من منحة الماجستير المقدمة من وزارة الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالزمالك يوم الأحد المقبل.

وقررت الوزارة، اعتبار جميع الحاصلين على تقدير ممتاز، أو جيد جداً وعددهم 80 إمامًا، إمام مسجد جامع، ومن كان منهم إمام مسجد جامع ينقل إلى إمام متميز ومنح شهادة تقدير لمن كان إمامًا متميزًا أصلاً إضافة إلى الأوائل.

يذكر أن وزارة الأوقاف، وفرت أكثر من 200 منحة ماجستير مجانية للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة، تشجيعًا لهم لرفع مستواهم الثقافي.