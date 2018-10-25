ارتفاع طفيف في عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر الحالي بنسبة بسيطة.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 215 ألف طلب، بارتفاع قدره 5 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية، حيث كان 210 آلاف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات إلى 214 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا، استقر عند مستواه في الأسبوع السابق وكان 211750 طلب.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية، أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة تراجع بواقع 5000 طلب؛ ليصل إلى 1.636 مليون طلب، في الاسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الحالي.

كما تراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مسجلاً مليون و646500 طلب ليصل إلى أقل مستوى له منذ 45 عاما، مقابل مليون و653250 طلب وفقا للبيانات المعدلة في الأسبوع السابق.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية، غدًا الجمعة، بيانات الوظائف الأمريكية للشهر الحالي.