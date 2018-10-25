«التصديري للحاصلات الزراعية»: 4 ملايين طن إجمالي حجم الصادرات حتى الآن

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لعام 2017 بلغ 3 ملايين و800 ألف طن، بقيمة 2.2 مليار دولار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عالم بلا حدود»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أنه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن تم تصدير 4 ملايين طن، معقبًا: «هناك زيادة في الكمية بحوالي 5%، ونقص في السعر حوالي 1%».

وعن ارتفاع أسعار البطاطس، أوضح أن 2017 شهدت وجود كميات كبيرة من البطاطس، ما تسبب في خسارة كبيرة للمزارعين بسبب كثرة المعروض عن الطلب، وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الزراعة هذا العام، ما أدى بدوره إلى قلة المعروض من البطاطس وارتفاع أسعارها.

ونفى صحة ما تردد حول تسبب المصدرين في زيادة أسعار البطاطس لاحتكارهم إياها، قائلًا: «المصدرون ليس لهم علاقة بالسوق المحلي نهائيًا، والمسألة تخضع لقانون العرض والطلب، وبداية حصاد المحصول الجديد من البطاطس في منتصف نوفمبر المقبل، سيساعد في زيادة المعروض».