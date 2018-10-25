محكمة ألمانية تتهم شابا سوريا بالتخطيط لهجوم إرهابي

نفى سوري متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي بألمانيا جميع الاتهامات الموجهة ضده، وقال «يامن إيه» البالغ من العمر 20 عاما، اليوم الخميس، أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإقليمية العليا في هامبورج إنه لم تكن لديه النية مطلقا للقيام بهجوم في ألمانيا أو أي مكان آخر.

وأضاف المتهم المقبوض عليه في مدينة شفرين شمالي ألمانيا أنه أراد القتال في سوريا بجانب المعارضين في مواجهة الرئيس بشار الأسد، وأقر بالظهور في مقطع فيديو مع رجلين ملثمين أثناء خلط مواد متفجرة في مطبخ في 22 أغسطس عام 2017، وقال "جربت ذلك مرة واحدة فقط".

ووجهت القاضية التي كانت ترأس الجلسة اتهامات له بكتابة ملحوظات يشتبه أنه كتبها عبر خدمة الرسائل "تليجرام" باسم "مراد داعش" وكتب فيها "هدفي: سيارة مفخخة من أجل إصابة أعداء الله بقوة، ليس واحدا ولا اثنين، وإنما عملية كاملة"، ولم يعلق المتهم على هذه الادعاءات حتى الآن.

ويتهم الادعاء العام الاتحادي بألمانيا الشاب السوري بالتخطيط لهجوم بمواد متفجرة بدوافع إسلامية متشددة والبدء في الاستعدادات لذلك بالفعل، وأضاف الادعاء أن الشاب السوري أراد تفجير عبوة ناسفة وسط جمع من الأشخاص في ألمانيا من أجل قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وبحسب بيانات خبير فني فإن «يامن» اشترى بالفعل مواد كيميائية ومكونات لبناء عبوة ناسفة.